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Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Son dakika haberleri | 'de 15. hafta geride kalırken, - maçında verilen 'gol' kararının yankıları sürüyor. Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarı , bu tartışmaların ışığında oldukça ses getirecek bir yazıya imza attı. Yalçın, 3 Süper Lig hakemi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:44
Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Prizin fişi! | HAKKI YALÇIN

İnsan futbolu niye sever? Çocukluktan kalan sevdası olduğu için. Peki, insan futboldan niye nefret eder? Çocukluğundaki masumiyeti ve kaliteyi bulamadığı gibi her türlü haksızlığı ve adaletsizliği görebildiği için. Oysa şimdiki çocukların da hakkıydı; babalarının ve dedelerinin gördüğü düzenine sahip olmak. Para çoğaldıkça insanlık ve kalite azaldıysa ve birileri bu durumdan haz aldıysa bu ülkede eleştiriler sadece düşünce israfıdır. Denize atılan şişenin içindeki mesajlar bile adresini bulurdu oysa. Eskiden çok eskiden!

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Yıllardır yazıyoruz; "futbolu hakemler ve onların cinayetlerine göz yuman başkanlarla teknik adamlar katlediyor." YOK! Okunmuyor. Gücünü kötüye kullanmak insanların hastalıklı yanıdır ama yaptıklarından kendilerini suçlu bile hissetmeyenlere ne desek boş. O yüzdendir ki futbolumuzun kalitesiz olması hakemlerin de kalitesiz olmasına gölge düşürmüyor.

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Çünkü hakemleri düştükleri yerden kaldıranlar ve konuşmaları yasak olan hakemlerin konuşma balonlarını dolduranlar var. Balonu olmayan çocukluktan gelenlerin o balonu elinden kaçırmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenememiş olması, "hakem balonunu şişirmekle" ödeştirilecek bir gerçek değildir.

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Geçen hafta 'in yaptıklarını izledik. Başakşehirli Rafael'in cezası hafta sonunda kaldırıldıysa, bu demektir ki Rafael'i kendi hesaplarına uysun diye boşuna sahadan atan Bahattin Şimşek'in cinayeti tescillendi.

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

O yüzden böyle bir hakemi sahalarının içine sokmamak gerekiyor. Çünkü adaleti olmayan birinden hakemlik mesleğine de hayır gelmez futbolumuza da. Ama bunlar kimin umurunda!

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

'ın 'a attığı ilk gol nizami değil. Yan hakemin gözünün önünde top dışarıdan çevriliyor. VAR odası 2 dakika oyunu durdurup futbolcuları soğutuyor ve bu görüntüyle gol kararı veriyor öyle mi?

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Bu hakemlerin bizim gördüklerimizi bizlerden gizleyeceklerini düşünen "harika beyinleri" olmalı. Vicdanları olmadığı muhakkak. Arda Kardeşler eyyamcı hakemliğin parmakla gösterilen isimlerinden biridir.

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Sadece büyük takımlara bakmayalım, geçen hafta içinde maçında 'un iki nizami golü hakem ve VAR'ın başındaki adamlarla yok edildi.

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

sahipsiz, arkasında medyası da yok ama bin tane VAR sistemi de gelse hakemliğin adaleti YOK! Olsa gibileri bir daha maç yönetemezdi.

Usta yazardan 3 hakeme olay sözler! "Böylelerini sahaya sokmayacaksın"

Bu kirli düzen bakalım nereye kadar taşıyacak kendini. Neyse yeni yılda hakemler düdüklerini "prize" taksın! Yeteri kadar "fişlendiler" çünkü!

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