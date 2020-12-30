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Trabzonsporlu 'ye yeni teklif

daha önce 26 yaşındaki savunmacı için 2 milyon euro önermiş, teklifi reddedilmişti. Karagümrük karşılaşmasını izleyip rakamı yükseltecekler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonsporlu Edgar Ie'ye yeni teklif

, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderirken bonservisin haricinde 'yi de kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda Feyenoord'a kiralanırken bu yıl takımda tutuldu. Performansıyla kısa sürede beğenileri toplayan Edgar İe'ye teklifler de gelmeye başladı. daha önce 2 milyon euro'luk bir öneriyle bordo-mavililerin kapısını çalmıştı. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları bu rakamı düşük bularak kabul etmemişti. Saint Etienne'nin devre arası transfer dönemi yaklaşırken ikinci bir sortide bulunacaklarını öğrenildi. Fransız ekibi, Trabzonspor'un Karagümrük maçını takip edecek. Edgar için 2 milyon euro'luk teklifini yükseltecek.

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