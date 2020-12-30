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Teknik Direktörü 'i istiyor

Orta sahada sıkıntı yaşayan ’da yönetim, scout ekibi listelerini sundu. ise ilk sıraya gelir gelmez takımı toparlayabilecek olan Başakşehirli ’i yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir'i istiyor

temsilcisinde yenilgisi sonrası yerel basın "Foyamız ortaya çıktı" manşetleri atmıştı. Özellikle orta sahanın bu önemli mücadelede ayakta kalamaması can sıkmıştı. da transferde önceliği ön libero ve orta sahaya vermişti. Bordo-mavili ekibin gündemine birçok isim girdi. Yönetim, scout ekibi ve menajerler farklı oyuncuların isimlerini masaya getirdi. Ancak Abdullah Avcı'nın gönlünde eski öğrencisi var. Usta hoca onun dertlere derman olabileceğini düşünüyor.

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Mahmut Tekdemir, 2004 yılında girdiği Kulübü'nde kariyerini sürdürüyor. temsilcisiyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Abdullah Avcı ile her zaman çok yakın ilişkileri olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için girişimler başladı. tecrübeli oyuncu için Başakşehir'e cüzi bir bonservis ücreti ve oyuncu önerecek. Ardından da Başakşehir'in cevabını bekleyecek. Avcı'nın Mahmut'ta ısrar etmesinin sebebi formayı giyer giymez sahada ne vereceğini bilmesi.

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