Son dakika: Beşiktaş'tan Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Muhabir Masası'nda Beşiktaş'ın Hırvat yıldız Mario Mandzukic ile görüşmelere başladığını söyledi.

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Muhabir Masası programında siyah beyazlı ekibin Mario Mandukic'i gündemine aldığını belirtti. Dikme transfer gelişmesiyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Sergen Hoca ve Başkan Çebi'nin santrfor transfer etme isteği var. Yönetim olarak ara transfer döneminde Beşiktaş'ı şampiyon yapacak bir isim transfer etmeyi planlıyorlar. Bu isim Mandzukic. Sezon başı biraz daha acele karar verilebilse Beşiktaş'ın tesislerine gelebilirdi ama kapısından döndü. Uzun süreli bir kontrat teklif edilmeyecek Mandzukic'e. Garanti ücreti az, performans primlerinin fazla olacağı bir kontrat teklif edilecek."



