Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.
Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son 5 maçta 11'de forma verdiği 19 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin de transfer listesine girdi.
3 KULÜP PEŞİNDE!
Alman ekipleri Hoffenheim ile Stutgart'tan sonra Fransız Lille'nin de genç oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan, transferlerle ilgili yorum yapmazken, hedefinin Beşiktaş ve Milli Takım'la kupalar kaldırmak olduğunu söylüyor.
Daha çok çalışması gerektiğini söyleyen genç futbolcu, "Beşiktaş'a daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden de kendimi geliştirmem gerekiyor. Kısa vadede hedeflerimden biri de Avrupa Şampiyonası'nda yer almak" diyor.