Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.





Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son 5 maçta 11'de forma verdiği 19 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin de transfer listesine girdi.





3 KULÜP PEŞİNDE!

Alman ekipleri Hoffenheim ile Stutgart'tan sonra Fransız Lille'nin de genç oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan, transferlerle ilgili yorum yapmazken, hedefinin Beşiktaş ve Milli Takım'la kupalar kaldırmak olduğunu söylüyor.

