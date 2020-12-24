Haberler Beşiktaş Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

formasıyla bu sezon ligde 6, Avrupa’da da 1 maça çıkan , performansıyla öne çıkan isimlerden oldu. 19’luk futbolcu, bu maçlarda 647 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu için Hoffenheim ile Stutgart'tan sonra Fransız ekibi Lille'nin de harekete geçtiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:56 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

Altyapısından yetiştiği 'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren , Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son 5 maçta 11'de forma verdiği 19 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin de transfer listesine girdi.

Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

3 KULÜP PEŞİNDE!
Alman ekipleri Hoffenheim ile Stutgart'tan sonra Fransız Lille'nin de genç oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan, transferlerle ilgili yorum yapmazken, hedefinin ve Milli Takım'la kupalar kaldırmak olduğunu söylüyor.

Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu! İşte o takımlar

Daha çok çalışması gerektiğini söyleyen genç futbolcu, "'a daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden de kendimi geliştirmem gerekiyor. Kısa vadede hedeflerimden biri de Avrupa Şampiyonası'nda yer almak" diyor.

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