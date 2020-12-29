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Tek kişilik dev kadro

10. maçında 6. asistini yapan yıldız son 3 karşılaşmada da gol pası vermiş oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Tek kişilik dev kadro Ghezzal

'ın kiralık yıldızı 'ın ne enerjisi bitiyor ne de asistleri. kanat oyuncusu, yine zaferde önemli rol oynadı. 28 yaşındaki futbolcu dün de Güven'in attığı golün asistini yaptı. formasıyla 10. maçına çıkan Ghezzal, toplamda 6. kez gol pası vermiş oldu ve asis krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Ghezzal son 3 maçta da gol pası verdi.

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