Tek kişilik dev kadro Ghezzal

Kartal'ın kiralık yıldızı Ghezzal'ın ne enerjisi bitiyor ne de asistleri. Cezayirli kanat oyuncusu, yine zaferde önemli rol oynadı. 28 yaşındaki futbolcu dün de Güven'in attığı golün asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla 10. maçına çıkan Ghezzal, toplamda 6. kez gol pası vermiş oldu ve asis krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Ghezzal son 3 maçta da gol pası verdi.