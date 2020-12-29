Kartal'ın kiralık yıldızı Ghezzal'ın ne enerjisi bitiyor ne de asistleri. Cezayirli kanat oyuncusu, yine zaferde önemli rol oynadı. 28 yaşındaki futbolcu dün de Güven'in attığı golün asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla 10. maçına çıkan Ghezzal, toplamda 6. kez gol pası vermiş oldu ve asis krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Ghezzal son 3 maçta da gol pası verdi.
Tek kişilik dev kadro Ghezzal
10. maçında 6. asistini yapan Cezayirli yıldız son 3 karşılaşmada da gol pası vermiş oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50