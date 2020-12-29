Süper Güç!

Beşiktaş'ın son kurbanı Sivasspor oldu. Alanya yenilgisi sonrası kısa sürede toparlanan ve önce Erzurumspor'u, ardından Ankaragücü'nü deviren siyah-beyazlı takım, dün de Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Kara Kartallar, 18'de Güven Yalçın'ın golüyle öne geçip soyunma odasına 1-0 önde gitti. Bu sırada Sivas'ta Hakan Arslan kırmızı kart gördü.



İÇ SAHADA 5'LEDİ

İkinci devre rakibinin 10 kişi kalmasıyla iyice rahatlayıp oyunu rölantiye alan siyah-beyazlılar, 84'te Larin'le farkı 2'ye çıkardı. Skoru ilan gol ise 90+2'de Oğuzhan'dan geldi. Beşiktaş, böylece Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı kullanıp 2. sıraya yükseldi; lider Galatasaray ile farkı 1'e indirdi. Öte yandan Beşiktaş evinde oynadığı son 5 maçı da kazanmayı bildi.

İKİ İSİM SARIDA GEÇTİ

Mücadeleye kart cezası sınırında çıkan Domagoj Vida ve Bernard Mensah maçı kazasız bitirdi. İki oyuncu da gelecek haftaki Kayserispor sınavında oynama şanslarını devam ettirdi. Oyuncuların kart görmesini istemeyen Sergen Yalçın da Vida'yı 67'de, Mensah'ı 79'da oyundan aldı.

LED TRİBÜN DEVAM ETTİ

Erzurum maçında başlayan LED tribün uygulaması dün akşam da devam etti. Siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları LED ekranlarda yayınlandı.

UTKU 3 MAÇ SONRA

Covid-19 karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu. Karantina sürecinde Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İY ve ligdeki BB Erzurumspor ile Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Sivas karşısında yedekler arasında yer aldı.

KARTAL'DA DÖRT DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Beşiktaş, son oynadığı Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Aboubakar'ın yerine Güven, sakatlanan Josef'in yerine Necip oynadı. Rıdvan formayı N'Sakala'dan geri alırken, Larin'in yerine N'Koudou oynadı.

Demir adam Atiba, dünkü maçta da iyiydi. 90 dakika kalıp gençlere taş çıkarttı. Atiba bu sezon ligdeki 13 maça da ilk 11'de başladı.

OZİ TAM BİR YIL SONRA

Beşıktaş'ın 3. golünü kaydeden Oğuzhan Özyakup, uzun süren gol orucunu bozdu. Tecrübeli orta saha siyah-beyazlı takımdaki son sayısını tam bir yıl önce 27 Aralık 2019'da Gençlerbirliği'ne atmıştı. 79'da oyuna girip 90+2'de ağları havalandıran Ozi, golünü Aboubakar'a armağan etti. Kameralara gelerek "Abou" diye bağırdı.

'BİRBİRİMİZE KENETLENDİK'

Oğuzhan, rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat bir oyun oynadıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Aramızdaki takım bağları çok güçlü. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş savunmayı iyice toparladı. Sezon başında çok gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 3 karşılaşmasını ise gol yemeden bitirdi.

YİNE ERSİN VARDI!

Bu sezon ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gol yemeyen Beşiktaş, daha önce bu kadar uzun bir seri yakaladığında kalede yine Ersin Destanoğlu vardı.

BU KEZ ÖN LİBERO

Necip Uysal, Sivasspor karşısında ön libero olarak görev aldı. Daha önce sezon başında sağ bek olarak başarılı maçlara imza atan Necip, sonrasında F.Bahçe ve Başakşehir maçlarında stoperde oynadı. Necip Uysal, bu sezon 3 farklı mevkide görev yaptı.

ABOU İÇİN KAZANDIK

Maça ilk 11'de başlayan Kevin N'Koudou, performansıyla beğeni topladı. 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Oğuzhan'ın attığı golün de asistini yaptı. N'Koudou, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Çok iyi gidiyoruz. Böyle de devam etmek istiyoruz. Abou için hepimiz çok üzüldük ve zaferi ona armağan ediyoruz" diye konuştu.