Nihat Özdemir'in corona virüsü test sonucu negatif

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden başkan Nihat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir.

İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir.

Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.