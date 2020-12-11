Haberler Süper Lig Nihat Özdemir'in corona virüsü test sonucu negatif

'in corona virüsü test sonucu negatif

TFF Başkanı 'in kısa süre önce corona virüsü () test sonucu pozitif çıkmıştı. Açıklamanın ardından tedavisine başlayan Özdemir'in yapılan yeni test sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 17:17
Nihat Özdemir'in corona virüsü test sonucu negatif

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden başkan 'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir.

İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir.

Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

BİZE ULAŞIN