Antalyaspor-Ankaragücü: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

Mücadelenin tek golünü Antalyaspor adına 45+4. dakikada Adis Jahovic'ten geldi. Bu skorla Antalyaspor puanını 13'e yükseltirken, Ankaragücü 2 puanla ligin dibine demirledi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11'inci dakikada Orkan Çınar ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullandı. Ceza alanına doğru orta-şut karışımı yapılan ortaya kale önünde Jahovic'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden az farkla kornere gitti.

21'inci dakikada Orkan Çınar ceza alanı içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Boffin topu tokatladı. Dönen topu defans taca gönderdi.

24'üncü dakikada maçın hakemi Halil Umut Meler, Antalyasporlu Eren Albayrak'ın ceza alanı içinde Kitsiou'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Eren Albayrak'ı da kırmızı kartla oyun dışına gönderen hakem Meler, VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu saha kenarındaki ekrandan tekrar izledi. Hakem Meler, pozisyonda faul olmadığını tespit ettikten sonra penaltı kararını ve kırmızı kartı iptal etti. Oyundan çıkan Eren Albayrak sahaya döndü.

45+5'inci dakikada Podolksi'nin orta alandan mükemmel pasıyla rakip yarı alanın sağ kanadında topla buluşan Jahovic, ceza alanına kadar indi. Friedrich ile karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda top, kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

59'uncu dakikada konuk takım gole yaklaştı. Şahverdi Çetin'in, ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği sert şut defanstan geri döndü.

73'üncü dakikada Podolski sol çaprazdan ceza alanı çizgisi üzerinden topu kale önüne gönderdi. Sidney Sam'ın güzel topuk vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.

82'nci dakikada sağ kanattan yapılan ortada Podolski ceza sahası içinde topla buluştu. Sert şutu üstten auta gitti.

90+2'nci dakikada ceza alanı içinde Adzıc'ın vuruşunu kaleci Boffin yatarak önledi.

90+3'üncü dakikada Orgill'in sert şutunu kaleci Friedrich uzaklaştırdı.

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.