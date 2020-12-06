Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan İstanbul ekibi 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Alassane Ndao kaydetti. Rizespor'un tek golü Meriah'dan geldi.



GÜMRÜK 3 MAÇ SONRA KAZANDI!

Süper Lig'in flaş takımı Fatih Karagümrük, 3 maçlık galibiyet hasretine Rizespor karşısında son verdi.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan ortasında arka alanda boş durumda topa gelişini vuran Ndao, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20'nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Melnjak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde arka alanda Meriah'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

25'inci dakikada Fatih Karagümrük tekrar öne geçti. Sobiech ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutu uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ndao'nun gelişine vuruşunda kaleci topu kale direği dibinden kornere çeldi.

70'inci dakikada Salibur, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.