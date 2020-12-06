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'de devreye girdi! ile görüştü ve...

Baştan aşağı yenilenen kadrosuyla sezona şampiyonluk hedefi ile devam eden son haftalarda kalesini gole kapatamıyor. 'de son olarak 0-0 biten derbisinde gol yemeyen sarı-lacivertliler, ardından çıktığı 7 maçta da rakiplerine dur diyemedi. Kanarya'nın unutulmaz kalecilerinden oluşan tablo sonrası genç file bekçisi ile bir görüşme yaptı. İşte o konuşma...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 10:04
Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

'de son haftalarda kalesini gole kapatamayan ve sahasındaki derbide Beşiktaş'tan 4 gol birden yiyen 'de, yardımcı hocalardan devreye girdi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

Sarı-lacivertli takımın unutulmaz kalecilerinden olan ve şu anda teknik heyette yer alan Demirel'in ile yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

, geçmiş yıllardaki tecrübelerini sürekli paylaşarak, genç file bekçisini yalnız bırakmıyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

Hafta boyunca da Demirel, ile yaptığı konuşmalarla 22 yaşındaki kaleciye destek verdi ve her kalecinin benzer dönemlerden geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

"SEN ÇOK İYİ BİR KALECİSİN"
Milliyet'in haberine göre; genç eldiven ile yaptığı konuşmasında, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisin. Avrupa'nın da en iyi kalecilerinden birisin. Her maç yeni bir maç, yeni bir sayfa, yeni bir mücadele demektir. Kafaya takmadan, hatalardan ders çıkararak yola devam etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

HER FIRSATTA TAVSİYELER VERİYOR
'e çok saygı duyan da her fırsatta sohbet ettiği hocasıyla hem dertleşiyor hem de tavsiyeler alıyor. Ancak bu noktada kaleci antrenörünün alanına hiç girmeyen ve saygı gösteren Volkan Demirel, sadece eski meslektaşına moral vermek, yardım etmek amacıyla yakın iletişim kuruyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

Demirel'in tıpkı Altay gibi diğer oyuncularla da zaman zaman destek amaçlı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

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