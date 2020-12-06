Fenerbahçe'de Volkan Demirel devreye girdi! Altay Bayındır ile görüştü ve...

Süper Lig'de son haftalarda kalesini gole kapatamayan ve sahasındaki derbide Beşiktaş'tan 4 gol birden yiyen Fenerbahçe'de, yardımcı hocalardan Volkan Demirel devreye girdi.

Sarı-lacivertli takımın unutulmaz kalecilerinden olan ve şu anda teknik heyette yer alan Demirel'in Altay Bayındır ile yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Volkan Demirel, geçmiş yıllardaki tecrübelerini sürekli paylaşarak, genç file bekçisini yalnız bırakmıyor.

Hafta boyunca da Demirel, Altay Bayındır ile yaptığı konuşmalarla 22 yaşındaki kaleciye destek verdi ve her kalecinin benzer dönemlerden geçtiğini söyledi.

"SEN ÇOK İYİ BİR KALECİSİN"

Milliyet'in haberine göre; Volkan Demirel genç eldiven ile yaptığı konuşmasında, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisin. Avrupa'nın da en iyi kalecilerinden birisin. Her maç yeni bir maç, yeni bir sayfa, yeni bir mücadele demektir. Kafaya takmadan, hatalardan ders çıkararak yola devam etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HER FIRSATTA TAVSİYELER VERİYOR

Volkan Demirel'e çok saygı duyan Altay Bayındır da her fırsatta sohbet ettiği hocasıyla hem dertleşiyor hem de tavsiyeler alıyor. Ancak bu noktada kaleci antrenörünün alanına hiç girmeyen ve saygı gösteren Volkan Demirel, sadece eski meslektaşına moral vermek, yardım etmek amacıyla yakın iletişim kuruyor.