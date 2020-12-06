Haberler Fenerbahçe Samatta için takas önerisi: Krmencik

için takas önerisi:

'de son dakika transfer haberi... Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere için bir takas teklifi geliyor. Buna göre , ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Samatta için takas önerisi: Krmencik

Ara transfer yaklaşırken dedikodular da artmaya başladı. Belçika basını, forvet hattını güçlendirmek isteyen 'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Ally olduğunu yazmıştı.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

Voetbal24 bir adım ileri giderek Tanzanyalı oyuncu için takas formülünün düşünüldüğünü duyurdu. İlk hedef olarak Liverpool'un satış listesine koyduğu Divock Origi'yi belirleyen 'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı 'ya çevireceği ifade edildi.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

HERKESİN ÇIKARINA OLUR
Mavi-siyahlı takımın, 'ya karşılık 'ye performansı beğenilmeyen Michael 'i teklif edeceği ileri sürüldü.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

Haberde, Türk ekibinin de 'dan memnun kalmadığı iddia edildi. İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı. Süper Lig'de 7 maçta 2 gol atan Samatta 5 maçtır sessizliğe bürünmüştü.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

"YAZIN İSTEDİK FENER'E GİTTİ"
'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama F.Bahçe'yi tercih etti" dedi.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

Mannaert, bugün için 'nın F.Bahçe'den ayrılmak istediğini dair bir sinyal almadığını da belirtti.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

1.91'LİK BİR DEV
Plzen'den ocak ayında 6 milyon euro bonservisle Brugge'a gelen Michael , forvet ve sağ kanatta oynuyor.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

27 yaşındaki oyuncu, Brugge'da 12 maçta 3 gol+2 asist üretti. 1.91 boyundaki 'in 26 kez yer aldığı Çek Milli Takımı'nda da 9 golü bulunuyor

BİZE ULAŞIN