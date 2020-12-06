Samatta için takas önerisi: Krmencik

Ara transfer yaklaşırken dedikodular da artmaya başladı. Belçika basını, forvet hattını güçlendirmek isteyen Club Brugge'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Ally Samatta olduğunu yazmıştı.

Voetbal24 bir adım ileri giderek Tanzanyalı oyuncu için takas formülünün düşünüldüğünü duyurdu. İlk hedef olarak Liverpool'un satış listesine koyduğu Divock Origi'yi belirleyen Club Brugge'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı Samatta'ya çevireceği ifade edildi.

HERKESİN ÇIKARINA OLUR

Mavi-siyahlı takımın, Samatta'ya karşılık Fenerbahçe'ye performansı beğenilmeyen Michael Krmencik'i teklif edeceği ileri sürüldü.

Haberde, Türk ekibinin de Samatta'dan memnun kalmadığı iddia edildi. İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı. Süper Lig'de 7 maçta 2 gol atan Samatta 5 maçtır sessizliğe bürünmüştü.

"YAZIN İSTEDİK FENER'E GİTTİ"

Club Brugge'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama F.Bahçe'yi tercih etti" dedi.

Mannaert, bugün için Samatta'nın F.Bahçe'den ayrılmak istediğini dair bir sinyal almadığını da belirtti.

1.91'LİK BİR DEV

Plzen'den ocak ayında 6 milyon euro bonservisle Brugge'a gelen Michael Krmencik, forvet ve sağ kanatta oynuyor.