Alanyaspor - Konyaspor Süper Lig maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar
KONYASPOR: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets
ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı ve BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.