Haberler Süper Lig Alanyaspor - Konyaspor Süper Lig maçı | CANLI

- maçı | CANLI

'in 10. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 16:00
Alanyaspor - Konyaspor Süper Lig maçı | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı ve BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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