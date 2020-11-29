Alanyaspor Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 37. dakikada Khouma Babacar'dan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Çağdaş Atan'ın takımı gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.