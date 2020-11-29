Haberler Süper Lig Alanyaspor Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 10. haftasında sahasında 'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:56
Alanyaspor Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 37. dakikada Khouma Babacar'dan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Çağdaş Atan'ın takımı gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

BİZE ULAŞIN