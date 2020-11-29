Haberler Süper Lig 90+4’te 1 puan

90+4’te 1 puan

Kırmızı-siyahlılarda 19’da Mirallas gol attı, 48’de Oğuz atıldı. 49’da eşitledi. 74’te Kana-Bıyık 2-1’e getirdi. 90+4’te Topalli, maçın sonucunu belirledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
90+4’te 1 puan

'de kıran kırana geçen maçta kazanan çıkmadı. İlk haftadan bu yana yenilmeyen FK, hafta için kupada tur atlayan Yeni 'yı ağırladı. 19'da 'ın ceza sahasına gönderdiği topu Mirallas kafayla tamamladı: 1-0. Oğuz Ceylan 45+6 ve 48'de sarı kart görerek atıldı. Kırmızı karttan 1 dakika sonra 'ün aşırtma vuruşu ağlara gitti: 1-1.

SUMUDICA YİNE KIZARDI
74'te serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa Kana-Bıyık dokunarak filelere sarstı: 2-1. Maç tam bu sonuçla bitecek derken 90+4'te beraberlik yakalandı. Hafez'in ortasına Semih kafayı vurdu seken topu Topalli tamamladı: 2-2. Semih'in faul yaptığı itirazında bulunuldu. golü verdi. Sumudica tepki gösterince ikinci sarıdan atıldı. Sumudica bu sezon maçında da atılmıştı.

KIZDIK ÜZÜLDÜK
Gaziantep FK'da Sumudica gördüğü için Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit konuştu. Margarit, "Son 30 saniyede gelen gol bizi çok üzdü ve kızdırdı. Çünkü çok iyi oynamıştık" dedi.

1 PUAN ÖNEMLİ
hocası , "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli. Çok iyi bir oyun yoktu. Mücadele gerektiren bir maçtı. Genel anlamda iyi oyun oynamamız biraz zaman alacak" diye konuştu.

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