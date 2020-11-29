90+4’te 1 puan

Süper Lig'de kıran kırana geçen maçta kazanan çıkmadı. İlk haftadan bu yana yenilmeyen Gaziantep FK, hafta için kupada tur atlayan Yeni Malatya'yı ağırladı. 19'da Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Mirallas kafayla tamamladı: 1-0. Oğuz Ceylan 45+6 ve 48'de sarı kart görerek atıldı. Kırmızı karttan 1 dakika sonra Adem Büyük'ün aşırtma vuruşu ağlara gitti: 1-1.

SUMUDICA YİNE KIZARDI

74'te serbest vuruşta Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa Kana-Bıyık dokunarak filelere sarstı: 2-1. Maç tam bu sonuçla bitecek derken 90+4'te beraberlik yakalandı. Hafez'in ortasına Semih kafayı vurdu seken topu Topalli tamamladı: 2-2. Semih'in faul yaptığı itirazında bulunuldu. Ali Palabıyık golü verdi. Sumudica tepki gösterince ikinci sarıdan atıldı. Sumudica bu sezon Trabzon maçında da atılmıştı.

KIZDIK ÜZÜLDÜK

Gaziantep FK'da Sumudica kırmızı kart gördüğü için Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit konuştu. Margarit, "Son 30 saniyede gelen gol bizi çok üzdü ve kızdırdı. Çünkü çok iyi oynamıştık" dedi.

1 PUAN ÖNEMLİ

Yeni Malatya hocası Hamza Hamzaoğlu, "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli. Çok iyi bir oyun yoktu. Mücadele gerektiren bir maçtı. Genel anlamda iyi oyun oynamamız biraz zaman alacak" diye konuştu.