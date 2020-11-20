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'de 9. hafta heyecanı başlıyor!

milli aranın sona ermesinin ardından tekrar start alacak. 9. haftanın açılışında Karagümrük sahasında 'u konuk edecek. Haftanın en önemli maçında ise Cumartesi günü sahasında 'i ağırlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:39
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor!

'in 9. haftası ile DG arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de milli takım arası sona ererken, 9. hafta heyecanı yarın, Pazar ve Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. deplasmanda ile, da evinde ile karşı karşıya gelecek. Antalya derbisinde ise pazar günü lider 'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü - arasında oynanacak.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı ve göre alacak olan hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor:
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü:
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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