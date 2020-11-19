Mehmet Sepil: Hükmen işi zor

TFF'nin ligin 2. yarısında uygulamak için Kulüpler Birliği'ne danıştığı koronavirüs sebebiyle maça çıkmayacak takımların hükmen sayılması konusuna Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den yorum geldi. Sepil, hükmen yenilgi kuralının çıkmasının zor olduğunu söyledi.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:01Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
TFF'ninligin 2. yarısında uygulamak için Kulüpler Birliği'ne danıştığı koronavirüs sebebiyle maça çıkmayacak takımların hükmen sayılması konusuna Göztepe Başkanı Mehmet Sepil açıklık getirdi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı da olan Sepil, A SPOR'a yaptığı açıklamada "İyi hesaplanması gerekir. TFF bizim son fikrimizi almadan bir karara varmayacak. Buna karşı olan kulüpler var. Hükmen mağlubiyetin şampiyon veya düşen takımı belirlemesi sıkıntı oluşturur. Ligi 21 takıma çıkarıp, takvimi sıkıştırmamızla ilgili bir konu bu. 2. devre bir takımın oyuncuları koronavirüse yakalanırsa 2 maça çıkamayacaklar" dedi. Sepil, beIN SPORTS ile varılan anlaşmayı da anlattı: "Rakam 2.650 deniyor. Bu beklentimizin altında. Bu para 18 değil, 21 takıma bölüştürülecek. Spor Bakanımız M.Muharrem Kasapoğlu'na çok güveniyorum. 2 aydır paramızı da alamıyoruz.