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Medipol : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 8. haftasında Medipol sahasında ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev saahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 13'e yükseltti, Gençerbirliği ise 5 puanda kaldı. (Başakşehir Gençlerbirliği maç özeti)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 18:17
Medipol Başakşehir Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 8. haftasında Medipol sahasında temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Gençlerbirliği'nin 1. dakikada ile bulduğu gole 80. dakikada Gulbrandsen ve 90+4. dakikada 'ın golleriyle cevap verdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 13 puana yükseltti. Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Zorlu karşılaşmanın 72. dakikasında Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Kırmızı-siyahlı ekipte Mattias Johansson kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DENİZ TÜRÜÇ DEVAM EDEMEDİ

Medipol Başakşehir'de son haftalarda gösterdiği performans ile ilk 11'in değişmez ismi olan Deniz Türüç karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlandı. Yıldız futbolcu sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.

CHADLI İLK KEZ FORMA GİYDİ 2 ASİST YAPTI

Medipol Başakşehir'in Belçikalı yıldızı Nacer Chadli, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna girdi. Oyuna girer girmez serbest vuruşta topun başına geçen yıldız futbolcu Gulbrandsen'in attığı golde asisti yapan isim oldu. Belçikalı futbolcu 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golde de asisti yapan isim olmayı başardı.

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