Medipol Başakşehir Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Gençlerbirliği'nin 1. dakikada Sefa Yılmaz ile bulduğu gole Medipol Başakşehir 80. dakikada Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın golleriyle cevap verdi.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 13 puana yükseltti. Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.
GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI
Zorlu karşılaşmanın 72. dakikasında Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Kırmızı-siyahlı ekipte Mattias Johansson kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
DENİZ TÜRÜÇ DEVAM EDEMEDİ
Medipol Başakşehir'de son haftalarda gösterdiği performans ile ilk 11'in değişmez ismi olan Deniz Türüç karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlandı. Yıldız futbolcu sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.
CHADLI İLK KEZ FORMA GİYDİ 2 ASİST YAPTI
Medipol Başakşehir'in Belçikalı yıldızı Nacer Chadli, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna girdi. Oyuna girer girmez serbest vuruşta topun başına geçen yıldız futbolcu Gulbrandsen'in attığı golde asisti yapan isim oldu. Belçikalı futbolcu 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golde de asisti yapan isim olmayı başardı.