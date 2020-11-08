Samatta derin uykuda

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta suskunluğunu 4 maça taşıdı. Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tanzanyalı oyuncu, ilk onbirde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 2 gol atarak hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak daha sonra adeta stop etti. Üç haftadır gol atamayan 27 yaşındaki oyuncu dün de girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Sahada etkisiz bir görüntü çizen Samatta'yı teknik direktör Erol Bulut 69. dakikada oyundan alarak, yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.