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İstatistikler ters yüz oldu!

’da 28 şut, 11 pozisyonla şov yapan Kanarya 13 şutta kaldı. 4 isabetli orta yapabildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
İstatistikler ters yüz oldu!

, İttifak Holding Konyaspor karşısında son haftaların en etkisiz maçını oynadı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca 13 şut çekerken, sadece 2 isabet kaydetti. Ortalarda da isabet oranı 43'te 4 gibi çok düşük bir yüzdede kaldı. Kanarya geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandığı maçında ise 11'i isabetli 28 şut çekmiş, 11 net pozisyona girip, tam 15 isabetli orta yapmıştı. Başarılı pasta da geçen haftaki 415 rakamının çok altında (338) kalan Kanarya sezonun ilk yenilgisini aldı.

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