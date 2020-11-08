Sosa’nın yerine Thiam

Erol Bulut ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Geçen haftaki Antalyaspor maçından farklı olarak kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Jose Sosa'nın yerine ilk onbirde Mame Thiam görev yaptı. Üç maç sonra ilk onbirde sahaya çıkan Thiam etkili olamayınca devrede yerini Perotti'ye bıraktı.