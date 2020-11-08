Haberler Fenerbahçe Sosa’nın yerine Thiam

Sosa’nın yerine Thiam

Ligin 8. haftasında oynanan mücadelesinde teknik direktör ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Bulut Sosa'nın yerine Thiam'ı onbirde sahaya sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Sosa’nın yerine Thiam

ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Geçen haftaki maçından farklı olarak kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan 'nın yerine ilk onbirde Mame Thiam görev yaptı. Üç maç sonra ilk onbirde sahaya çıkan Thiam etkili olamayınca devrede yerini Perotti'ye bıraktı.

BİZE ULAŞIN