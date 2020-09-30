Süper Lig'den haberler (30.09.20)

Başakşehir'in yeni transferi 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir, çok mutlu olduğunu söyledi. Tagir, "Benim için artık bambaşka bir macera başlıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorum. İnşallah gerçekleştiririm" dedi.

BAREIRO İDDİALI

Alanya'nın Paraguaylı forveti Adam Bareiro, gol krallığını hedeflediğini söyledi. 24 yaşındaki golcü, "Kayseri maçını attığım gollerle kazanmıştık. Takımıma puanlar getirecek gollere devam edeceğim" şeklinde konuştu.

DONSAH RİZE'YE

Çaykur Rizespor, İtalyan kulübü Bologna'da forma giyen Godfred Donsah'ı kadrosuna katmak üzere. 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu ile görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Gana basınında da yer alan haberlere göre Karadeniz ekibinin, Donsah'ı kiralık olarak alacağı ileri sürüldü; "Rizespor, Donsah'ta sona yaklaşıyor" ifadesi kullanıldı.

SEMİH İMZALADI WALLECE YOLDA

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya'yı renklerine bağladı. 29 yaşındaki stoper, Süper Lig ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan bir süredir görüşülen Lazio'lu stoper Wallace ile imza aşamasına geldi. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki Brezilyalı ile 3 yıllığına anlaştığı, aradaki küçük pürüzlerin giderilmesi sonrası imzaların atılacağı belirtildi.

DENİZLİ 3 PEŞİNDE

Ligin 3. haftasında Antalya'ya 1-0 mağlup olan Denizlispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı. 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ege ekibinde teknik direktör Prosinecki, bu haftaki Konya sınavını kazanmak istediklerini söyledi.

ÖRNEK HAREKET

Kayserili Pedro Henrique sokaktaki vatandaşa yardım eli uzattı. Çöp konteyneri yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım etti. Anne ile çocuğunu yemek ararken gören Henrique, yiyecek yardımında bulundu.

GÖZTEPE TAM GAZ

Süper Lig'de cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinna Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.

DADAŞLAR BİLENİYOR

Erzurum, ligin 4. haftasında Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mücadeleye çift idmanla hazırlanan Erzurum'da teknik patron Mehmet Özdilek, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Evimizde kazanıp 3. zaferimizi elde etmek istiyoruz" diye konuştu.