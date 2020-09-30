Rüşvet verdiler!

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, transferi gündeme gelen bir oyuncuya onay vermesi şartıyla kendisine 50 bin Euro rüşvet teklif edildiğini duyurdu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer konularında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Rumen hoca, "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için 50 bin Euro teklif ettiler. Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Bunun sorumluluğunu alamazdım" dedi. Sumudica ayrıca "Elimdeki oyuncularla oynamaya devam edeceğim. Bu sezon küme düşmeme mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligde cuma günü Trabzon'u ağırlayacaklarını hatırlatıp, iyi hazırlandıklarını da vurgulayan tecrübeli hoca, "Evimizde oynadığımız maçlar rakipler için kolay geçmiyor. Burada kolay puan kaybetmiyoruz. Maça puanlar için çıkacağız" dedi.