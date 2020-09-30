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Rüşvet verdiler!

Süper Lig ekiplerinden FK’nin hocası Marius ilginç açıklamalarda bulundu. Sumudica "İki menajer aradı. Bir futbolcuyu kabul etmem için 50 bin Euro teklif ettiler, kabul etmedim." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:09 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Rüşvet verdiler!

FK teknik direktörü Marius , transferi gündeme gelen bir oyuncuya onay vermesi şartıyla kendisine 50 bin Euro rüşvet teklif edildiğini duyurdu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, konularında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Rumen hoca, " hafta bir oyuncu önerildi. 'den iki menajer aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için 50 bin Euro teklif ettiler. Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Bunun sorumluluğunu alamazdım" dedi. Sumudica ayrıca "Elimdeki oyuncularla oynamaya devam edeceğim. Bu sezon küme düşmeme mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligde cuma günü 'u ağırlayacaklarını hatırlatıp, iyi hazırlandıklarını da vurgulayan tecrübeli hoca, "Evimizde oynadığımız maçlar rakipler için kolay geçmiyor. Burada kolay puan kaybetmiyoruz. Maça puanlar için çıkacağız" dedi.

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