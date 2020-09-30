Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika: 'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam edecek. 2,3 ve 4 Ekim'de oynanacak olan Süper Lig 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:42 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:54
Son dakika: Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

2 EKİM CUMA
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor ()

3 EKİM CUMARTESİ
13:30 - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 - Göztepe ()

19:00 Fenerbahçe - ()

4 EKİM PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor ()

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği ()

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)




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