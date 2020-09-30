Son dakika | Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu! "Çok güçlü ve hızlı stoper tandemine sahipler"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın en iyi bölgesinin stoper hattı olduğunu vurgulayan İngiliz teknik adam, Fatih Terim'den de övgüyle bahsetti.

"HIZLI VE GÜÇLÜ STOPER TANDEMİNE SAHİPLER"

Galatasaray'a çok büyük saygı duyduklarını belirten Gerrard, "Bence onların en güçlü özelliği, hızlı ve güçlü stoper tandemine sahip olmaları ve bunun Falcao'ya kadar uzanıyor olması. Onlardan korkmuyoruz ama çok saygı duyuyoruz." dedi.

"G.SARAY FAVORİ OLABİLİR AMA..."

Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Gerrard, "Galatasaray, çok tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahip. Avrupa tecrübesi olan bir takıma karşı oynayacağız ve bu bizim için zorlu bir test olacak. Onlar favori olabilir ama amacımız turu geçmek." diyerek sözlerini tamamladı.