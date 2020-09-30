Haberler Galatasaray Son dakika | Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu! "Çok güçlü ve hızlı stoper tandemine sahipler"

Son dakika | 'dan yorumu! "Çok güçlü ve hızlı stoper tandemine sahipler"

'ın play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü konuk olacağı 'ın teknik direktörü , maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sarı-kırmızılı takımın Marcao ve Luyindama'dan oluşan stoper hattını öven İngiliz çalıştırıcı, "Onlardan korkmuyoruz ama çok saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı. | Son dakika haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:31
Son dakika | Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu! "Çok güçlü ve hızlı stoper tandemine sahipler"

'ın play-off turunda karşılaşacağı 'ın teknik direktörü , zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın en iyi bölgesinin stoper hattı olduğunu vurgulayan İngiliz teknik adam, 'den de övgüyle bahsetti.

"HIZLI VE GÜÇLÜ STOPER TANDEMİNE SAHİPLER"
Galatasaray'a çok büyük saygı duyduklarını belirten Gerrard, "Bence onların en güçlü özelliği, hızlı ve güçlü stoper tandemine sahip olmaları ve bunun Falcao'ya kadar uzanıyor olması. Onlardan korkmuyoruz ama çok saygı duyuyoruz." dedi.

"G.SARAY FAVORİ OLABİLİR AMA..."
Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Gerrard, "Galatasaray, çok tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahip. Avrupa tecrübesi olan bir takıma karşı oynayacağız ve bu bizim için zorlu bir test olacak. Onlar favori olabilir ama amacımız turu geçmek." diyerek sözlerini tamamladı.

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