Haberler Galatasaray Belhanda resti çekti! "Ayrılmam gerekirse sadece Fransa'yı düşünürüm"

resti çekti! "Ayrılmam gerekirse sadece 'yı düşünürüm"

'da geleceği belirsizliğini koruyan Faslı futbolcu Younes ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılırsa yalnızca 'da oynamak istediğini dile getirdiği belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:14
Belhanda resti çekti! "Ayrılmam gerekirse sadece Fransa'yı düşünürüm"

'da, sözleşme uzatma talebi reddedilen Younes 'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Faslı 10 numarasını satmaya çalışıyor.

30 yaşındaki oyuncu, menajerine "Şartlar ayrılmamı gerektiriyorsa 'yı düşünürüm. ya da Arabistan'da oynamak istemiyorum" dedi. Eski kulübü Nice ile ismi anılan Belhanda'nın kazandığı 3 milyon 350 bin Euro, Fransa'ya transferini zorlaştırıyor.

Galatasaray'a 2017 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer olan Belhanda'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2021'de eriyor.

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