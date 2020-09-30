Belhanda resti çekti! "Ayrılmam gerekirse sadece Fransa'yı düşünürüm"

Galatasaray'da, sözleşme uzatma talebi reddedilen Younes Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Faslı 10 numarasını satmaya çalışıyor.

30 yaşındaki oyuncu, menajerine "Şartlar ayrılmamı gerektiriyorsa Fransa'yı düşünürüm. Katar ya da Arabistan'da oynamak istemiyorum" dedi. Eski kulübü Nice ile ismi anılan Belhanda'nın kazandığı 3 milyon 350 bin Euro, Fransa'ya transferini zorlaştırıyor.

Galatasaray'a 2017 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer olan Belhanda'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2021'de eriyor.

