Haberler Galatasaray Son dakika | Galatasaray'dan Marcao için ilginç transfer planı!

Son dakika | 'dan için ilginç planı!

'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan 'nun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp ise, son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'nın talip olduğu Brezilyelı stoper için ilginç bir stratejisi belirledi. İşte o plan ve detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:31
Son dakika | Galatasaray'dan Marcao için ilginç transfer planı!

'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Lig ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, bu başarısını savunmada kusursuz oynayan Marcao'ya borçlu... Sabah'ın haberine göre; Roma'nın gündeminde yer alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro'su peşin 18 milyon Euro talep ediyor. Bu döneminde satılmazsa sözleşmesi uzatılacak Marcao ile ilgili sarıkırmızılı kulüp uzun vadeli planlar yapıyor. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon içinde Brezilya A Milli Takımı'na seçileceği konusunda beklenti içinde..

SAMBACILAR MARQUINHOS'A PARTNER ARIYOR
Sarı-kırmızılıların eski kaleci antrenörü olan ve 'nın teknik heyetinde görev yapan 'in, teknik direktörü Tite'ye sarı-kırmızılı takımdan iyi bildiği oyuncu hakkında olumlu referans verdiği biliniyor. Marcao'nun ciddi şansı olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, " seçilirse Marcao'yu en az 25 milyon Euro'ya satarız'' şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Thiago Silva-David Luiz ikilisine veda eden sambacılar, savunmada Marquinhos'a partner arıyor. Marcao yaşının genç olması ve sol ayağını kullanmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Marcao bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nda hiç süre almadı. Sevilla'dan Diego Carlos, 'den Militao ve 'den Felipe, bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında.

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