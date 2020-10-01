Glasgow Rangers 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oldu. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan mücadele Glasgow Rangers'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, temsilcimiz Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında veda etmiş oldu.

Ev sahibi ekibin ilk golü 52. dakikada Arfield'dan gelirken, bu golün 7 dakika sonrasında Tavernier skoru 2-0'a getirdi. Temsilcimizin tek golü ise 87. dakikada Marcao'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi.

19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

52. dakikada Ianis Hagi'nin pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

59. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan ortasında arka direkte James Tavernier'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

83. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte gelişine vuran Morelos'in şutunda top yandan dışarı gitti.

71. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Marcao kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



GLASGOW RANGERS - GALATASARAY 11'LERİ

Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao