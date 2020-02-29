UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde...

Avrupa'da bulunan temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi grup aşamalarında turnuvalara veda etmesi UEFA ülkeler sıralamasında büyük bir sıkıntıya neden olmuştu. Salzburg ve LASK Linz ile iki takımla ilerleyen en yakın takipçimiz Avusturya'nın puan farkını eritmeye başlamasıyla bir alt sıraya düşme tehlikesi yaşamıştık. Ancak Medipol Başakşehir'in elde ettiği zafer sıralamada Türkiye'ye büyük bir nefes aldırdı.

PUAN FARKI KORUNDU

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna girilirken Türkiye'nin 32 bin 800, Avusturya'nın ise 32 bin 325 puanı bulunuyordu. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Sporting Lizbon'u eleyerek 400 sayı katkıda bulunması puanımızı 33 bin 200'e çıkardı.

ÖN ELEME OYNANACAK MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg'un Eintracht Frankfurt'a elenmesi Türkiye'ye yaradı. En yakın rakibimiz Avusturya'nın iki kulübünün de başarılı olması durumunda Süper Lig şampiyonu 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacaktı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir son 16 turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz ise Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

LINZ ELENİRSE FARK AÇILABİLİR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'e nazaran LASK Linz, daha zor bir kura çekti. Başakşehir, Kopenhag karşısında favori olarak gösterilirken, Linz'e İngiliz devi karşısında çok düşük ihtimal veriliyor.

Turuncu-lacivertlilerin Danimarka ekibini elemesi, LASK Linz'in elenmesi durumunda ise puan farkı açılacak.