UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde...

ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde...

UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde...

Temsilcimiz 'in 'nde 'u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmasının ardından gözler UEFA ülkeler sıralamasına çevrildi. Peki UEFA ülke sıralamasında son durum ne? şampiyonu 'ne direkt olarak katılabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Avrupa'da bulunan temsilcilerimizden 'ın , ve 'ın ise grup aşamalarında turnuvalara veda etmesi ülkeler sıralamasında büyük bir sıkıntıya neden olmuştu. Salzburg ve Linz ile iki takımla ilerleyen en yakın takipçimiz 'nın puan farkını eritmeye başlamasıyla bir alt sıraya düşme tehlikesi yaşamıştık. Ancak 'in elde ettiği zafer sıralamada 'ye büyük bir nefes aldırdı.

PUAN FARKI KORUNDU

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna girilirken 'nin 32 bin 800, Avusturya'nın ise 32 bin 325 puanı bulunuyordu. Başakşehir'in 'u eleyerek 400 sayı katkıda bulunması puanımızı 33 bin 200'e çıkardı.

ÖN ELEME OYNANACAK MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg'un 'a elenmesi Türkiye'ye yaradı. En yakın rakibimiz Avusturya'nın iki kulübünün de başarılı olması durumunda şampiyonu 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir son 16 turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz ise ile kozlarını paylaşacak.

LINZ ELENİRSE FARK AÇILABİLİR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'e nazaran LASK Linz, daha zor bir kura çekti. Başakşehir, Kopenhag karşısında favori olarak gösterilirken, Linz'e İngiliz devi karşısında çok düşük ihtimal veriliyor.

Turuncu-lacivertlilerin ekibini elemesi, LASK Linz'in elenmesi durumunda ise puan farkı açılacak.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN