UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde...
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmasının ardından gözler UEFA ülkeler sıralamasına çevrildi. Peki UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek mi? İşte tüm detaylar...
Avrupa'da bulunan temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi grup aşamalarında turnuvalara veda etmesi UEFA ülkeler sıralamasında büyük bir sıkıntıya neden olmuştu. Salzburg ve LASK Linz ile iki takımla ilerleyen en yakın takipçimiz Avusturya'nın puan farkını eritmeye başlamasıyla bir alt sıraya düşme tehlikesi yaşamıştık. Ancak Medipol Başakşehir'in elde ettiği zafer sıralamada Türkiye'ye büyük bir nefes aldırdı.
PUAN FARKI KORUNDU
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna girilirken Türkiye'nin 32 bin 800, Avusturya'nın ise 32 bin 325 puanı bulunuyordu. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Sporting Lizbon'u eleyerek 400 sayı katkıda bulunması puanımızı 33 bin 200'e çıkardı.
ÖN ELEME OYNANACAK MI?
UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg'un Eintracht Frankfurt'a elenmesi Türkiye'ye yaradı. En yakın rakibimiz Avusturya'nın iki kulübünün de başarılı olması durumunda Süper Lig şampiyonu 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacaktı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir son 16 turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz ise Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
LINZ ELENİRSE FARK AÇILABİLİR
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'e nazaran LASK Linz, daha zor bir kura çekti. Başakşehir, Kopenhag karşısında favori olarak gösterilirken, Linz'e İngiliz devi karşısında çok düşük ihtimal veriliyor.
Turuncu-lacivertlilerin Danimarka ekibini elemesi, LASK Linz'in elenmesi durumunda ise puan farkı açılacak.
- 29.02.2020
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Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir'den müjde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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