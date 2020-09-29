Haberler Süper Lig Göztepe'de Titi ve Gassama gözden düştü!

'de Titi ve Gassama gözden düştü!

ekiplerinden 'de 2 futbolcu gözden düştü. ekibinde sağ bek ile stoper Titi ilk 3 haftada adeta formayı unuttu. Sarı-kırmızılı takımın Boşnak defans oyuncusu Marko Mihajovic'i etmesiyle Titi'nin iyice gözden düştüğü yorumları yapıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 12:51
Göztepe'de Titi ve Gassama gözden düştü!

'de geride kalan 3 haftada Yukatel Denizlispor'u yenip ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalan 'de sağ bek ile stoper Titi gözden düştü. Senegalli futbolcu Gassama kalan 3 maçın hiçbirinde forma giyemezken, Brezilyalı Titi ise 2 maçta yalnızca 6 dakika şans bulabildi. Teknik direktör İlhan Palut, Gassama'nın yerine defansın sağında Hatayspor'dan da öğrencisi olan Murat Paluli'ye görev verdi. Titi ise formasını 'a kaptırdı.

Göztepe, sağ bek bölgesine 1'inci Lig'den Altınordulu Kerim Alıcı'yı etmek istiyor ve Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Göz-Göz'e 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan transfer olan Gassama ilk yılında 28 lig maçına çıktı. Deneyimli oyuncu geçen sezon da yine 28 lig maçında forma giydi. Titi de Göztepe'ye 2018-2019'da 'dan transfer edildi. Sambacı, geride kalan 2 sezonda toplam 62 lig maçında oynayıp 2 gol attı.

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