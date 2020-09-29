Haberler Galatasaray Galatasaray'da Rangers maçı öncesi flaş gelişme! Marcelo Saracchi ve Emre Akbaba...

'da maçı öncesi flaş gelişme! ve ...

play-off turunda ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar yönetiminde yapılan antrenmanla devam ederken, sakatlıkları bulunan ve 'yla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 13:42 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 14:21
Galatasaray'da Rangers maçı öncesi flaş gelişme! Marcelo Saracchi ve Emre Akbaba...

, Play-off Turu'nda İskoçya temsilcisi ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

'nde Teknik Direktör yönetimindeki antrenmana takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başlandı. 'de oynanan maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHI VE EMRE AKBABA GELİŞMESİ!

Sakatlığı bulunan isimlerden , tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 11.00'de özel bir uçuşla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek.

Karşılaşma öncesi son antrenman ise yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.

BİZE ULAŞIN