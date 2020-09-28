Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev! Play-off turu...

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ali Palabıyık, son olarak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmiş, spor kamuoyundan geçer not almıştı.