Haberler Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev! Play-off turu...

- derbisi sonrası 'dan hakem 'a görev! Play-off turu...

, - derbisini yöneten Kokartlı hakem 'ın play-off turundaki - Estonya karşılaşmasında düdük çalacağını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:48
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev! Play-off turu...

kokartlı hakem , play-off turunda Hırvatistan ekibi ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ali Palabıyık, son olarak - derbisini yönetmiş, spor kamuoyundan geçer not almıştı.

BİZE ULAŞIN