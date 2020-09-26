Haberler Süper Lig Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

– B.B. maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında B.B. ’u ağırlıyor. Maçın hakemi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:06
Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile B.B. karşılaşacak. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor – B.B. Erzurumspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR – B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da oynanacak olan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

BİZE ULAŞIN