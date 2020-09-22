Haberler Süper Lig Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

'den 4 kulüp 'ye sevk edildi

() , 'den 4 kulübü 'na () sevk etti. , , ve Ceza Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:56
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

() , 'den 4 kulübü 'na () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulübü, resmi internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Aytemiz , ve ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk edildi.

Öte yandan Yukatel Denizlispor Kulübü idarecileri Ozan Katrancı ile Kaan Şanlıkan hakaret, Trabzonspor Kulübü İdarecisi Ömer Sağıroğlu sportmenliğe aykırı açıklamalar ve Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Yunus Yıldız talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.

Ayrıca futbolcusu Anıl Koç, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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