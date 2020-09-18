MHK ve hakemlerle ilgili flaş tespit! "Zihniyet değişmedi"

Süper Lig yine hakem tartışmaları ve isyanları ile başladı. Sanki bu sezon da hakemler açısından değişen bir şey olmayacak.?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Hakem hataları bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü zihniyet değişmedi ki... Değişen sadece MHK oldu. Geçen sezon facia hatalar yapan, özellikle büyükleri adeta doğrayan hakemler yerinde duruyor ve kendilerine maçlar veriliyor.

IFAP ESNEKLİK TANIDI

HK Başkanı Serdar Tatlı, geride kalan her hafta ile ilgili çıkıp bir değerlendirme yapmalı. Özellikle de bu hafta 'kolay çalınan penaltılarla' ilgili net bilgiler vermeliydi. Hafta başında beni MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu aradı. Çok değerli bilgiler verdi. Şu anda Süper Lig'de maç yönetebilecek donanımda 47-50 hakemin olduğunu söyledi. Ve söylediği en değerli bilgi şu: IFAP, bu sezona başlamadan VAR hakemlerine şu esnekliği tanımış. Burası çok önemli...

YÜREKLİ OLMALILAR

'Eğer izlediğiniz pozisyonda penaltı varsa, kırmızı kart varsa direkt hakemi bilgilendirin. Pozisyon penaltı veya kırmızı kart deyin. Hakemi VAR'a çağırın. Geçen sezon VAR hakemleri, böyle net ifadeler kullanıp, hakemleri VAR'a çağıramıyordu. Şimdi maçı yöneten hakemlerin işleri daha kolaylaştı. O yüzden geçen sezonki gibi hakem hataları olursa, lig birkaç hafta sonra yangın yerine döner. MHK de sezonu tamamlayamaz. O yüzden MHK, maçlara yürekli hakemler atamalı. VAR'ın başındaki hakem, sonuca etki edecek pozisyonu yanlış yorumlayan veya atlayan ya da görmezden gelen hakemi hemen uyarıp, VAR'a çağırmalı...

REHA KAPSAL:

MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı, beyaz bir sayfa açtı. Zekeriya Alp, MHK Başkanı olarak devam etseydi birçok hakemin anlaşmaları feshedilecekti. Bu diğer hakemlere de yeni sezon öncesi önemli bir mesaj olacaktı. Yeni dönemde böyle bir hamle gelmedi. 21 takımla ligin oynanmasının etkenlerin arasında olduğunu düşünüyorum, hiçbir hakemin yollanmamasında. Hakemlerin geçtiğimiz sezonlarda zaten çok yanlış kararları vardı. Standartları yoktu, güvenilmiyorlardı ve taraflı-tarafsız herkes tarafından biliniyordu. İlk hafta yalnız Süper Lig'de değil 1. Lig'de de hakem hataları oldu. 4 büyük takım değil Anadolu kulüpleri ve 1. Lig'deki maçları da değerlendirmek gerekir. Hakemler eğer görüntüleri değiştirmezse ilk haftadan futbol kamuoyuna malzeme verecekleri belli. Yeni hakemlerin Amatör ve alt liglerde maç yönetirken bir anda Süper Lig'e verilmesi doğru değil. Bizde bunun da bir standardı yok. Hakemleri gençleştirdiğinizde fazla tecrübeleri de bulunmuyor. Geçen sene bunu çok gördük. Bu sene de çok göreceğiz. Özellikle Serdar Tatlı ve ekibi bunlara dikkat etmeli. Hakemler yeni MHK ile beraber daha cesur olmalılar. Geçtiğimiz sezonlarda baskı olduğunu, kendilerine sahip çıkılmadığını dile getiriyorlardı.

CESUR VE TARAFSIZ...

eni Merkez Hakem Kurulu (MHK) düzeninde daha rahat hareket etmeliler. Bir hakem karşılaşma yönettikten sonra eve döndüğünü kafasını yastığa rahat koymalı. Maçlar seyircisiz oynandığı için tribün baskısı da yok. İsteseler böyle bir ortam oluşmazdı. Hem maçın hakemi de hem de VAR hakemi için geçerli. İnşallah bu eksiklerini gideren, daha cesur, daha tarafsız, akıllarından herhangi bir şey geçirmeden doğru performans veren hakemleri konuştuğumuz bir sezon olur.