Haberler Bursaspor Hedef 5 imza

Hedef 5 imza

40 milyon lira arayan ’da , “ tahtasını açabilirsek en az 4-5 transfer yapmak istiyoruz. 4. hafta sonundaki milli arada istenen düzeye çıkacağız” dedi

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Hedef 5 imza

Sezona evindeki yenilgisiyle başlayan , tahtasını açmak için gerekli olan 40 milyon lirayı toparlamaya çalışıyor. Diğer yandan yarın akşam 'de yapılacak Altınordu maçına hazırlanan Timsah'ta Teknik Direktör , sahaya 3 puan için çıkacaklarını ifade etti. Genç çalıştırıcı, sakatlıktan dönen ve idman eksiği bulunan , ve Onur Atasayar'ın form durumunu yükseltip takıma monte etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

VAKIFKÖY PATENTLİ KADRO

Bursa, A. Demir maçına altyapıdan 8 futbolcuyla başlamıştı. İlk 11'in yaş ortalaması da 20.8'di. Kadronun tam bir uyum yakalaması için süre isteyen Mustafa Er, "4. hafta sonundaki milli arada takımı istenen düzeye çıkaracağız. Tahtayı açarsak, 5 transfer planlıyoruz" dedi. Timsah'ta; , Burak Altıparmak, , Serdar Özkan, , Aykut Akgün ve Onur dışında lisansı çıkarılan 32 futbolcunun 25'inin Vakıfköy Akademi'den yetişmesi dikkat çekiyor.

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