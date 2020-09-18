Hedef 5 imza

Sezona evindeki Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Bursaspor, transfer tahtasını açmak için gerekli olan 40 milyon lirayı toparlamaya çalışıyor. Diğer yandan yarın akşam İzmir'de yapılacak Altınordu maçına hazırlanan Timsah'ta Teknik Direktör Mustafa Er, sahaya 3 puan için çıkacaklarını ifade etti. Genç çalıştırıcı, sakatlıktan dönen ve idman eksiği bulunan Aykut Akgün, Serdar Özkan ve Onur Atasayar'ın form durumunu yükseltip takıma monte etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

VAKIFKÖY PATENTLİ KADRO

Bursa, A. Demir maçına altyapıdan 8 futbolcuyla başlamıştı. İlk 11'in yaş ortalaması da 20.8'di. Kadronun tam bir uyum yakalaması için süre isteyen Mustafa Er, "4. hafta sonundaki milli arada takımı istenen düzeye çıkaracağız. Tahtayı açarsak, 5 transfer planlıyoruz" dedi. Timsah'ta; Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Serdar Özkan, Recep Aydın, Aykut Akgün ve Onur dışında lisansı çıkarılan 32 futbolcunun 25'inin Vakıfköy Akademi'den yetişmesi dikkat çekiyor.