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11 Eylül 2020, Cuma
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Bursalı Sedat paylaşılamıyor

Bursalı Sedat paylaşılamıyor

'un 23 yaşındaki stoperi 'la G.Antep FK ve 'nın ilgilendiği öğrenildi.

'un 23 yaşındaki stoperi 'la G.Antep FK ve 'nın ilgilendiği öğrenildi. Timsahların altyapısından yetişen genç savunmacı, geçtiğimiz sezon 3'ü , 17'si de 1. Lig olmak üzere toplam 20 resmi maça çıktı. Bin 382 dakika süre alan genç isim, bir asistle sezonu tamamladı.
  1. 11.9.2020
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