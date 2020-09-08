Timsah'ın 7 ası
Transfer tahtası kapalı olan Bursaspor; Özer Hurmacı, Serdar Özkan, Onur Atasayar, Recep Aydın, Burak Altıparmak Cüneyt Köz ve Aykut Akgün’ü tuttu.
Yeni sezonda transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, 7 futbolcusunu elinde tuttu. 30 Eylül'e kadar yasağı kaldırmak isteyen yeşil-beyazlıların 46 milyon TL'ye ihtiyacı var. Başkan Erkan Kamat'ın son olarak Aykut Akgün ile görüşerek anlaştığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu, önceki alacaklarını talep ederken, maaşında iyileştirme isteği de kabul gördü. Geçen sezon sonu opsiyonu 1 yıl uzayan tecrübeli ön libero da böylece takımda kaldı.
BAŞKAN KAMAT ARAYIŞTA
Timsah'ta Başkan Erkan Kamat daha önce sol bek Onur Atasayar, iki orta saha Recep Aydın ve Burak Altıparmak ile stoper Cüneyt Köz'le el sıkışmıştı. Ayrıca sözleşmeleri devam eden ve maaşını alamamasına rağmen ihtarname çekmeyen Serdar Özkan ile Özer Hurmacı da yeni sezonda takımda olacak. Başkan Kamat'ın camianın önde gelen isimleriyle görüşerek transfer tahtasını açmak için uğraştığı öğrenildi.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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