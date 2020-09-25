Timsah'a müjde!

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, camiaya önemli mesajlar verdi. Transfer tahtasının açılmasını değerlendiren Kamat, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir mesai içindeyiz. Halletmemiz gereken birçok konu var. Transfer tahtası ve puan silme cezalarıyla ilgili çok soru soruluyor. Bizim çabamız Bursaspor'un bu zorlu günlerden en az hasarla çıkabilmesi. Güzel haberler verebilmek için uğraşıyoruz. Görüşmelerimiz var. Bazı şeyler netleşmeden açıklama yapmak istemedim. Önümüzdeki bir kaç gün içinde her şey netlik kazanır" dedi. Başkan Erkan Kamat, gitme ihtimali olan futbolcularla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Burak Kapacak bizim futbolcumuz. Kendisiyle alakalı telefonla arayıp soranlar oluyor. Ancak resmi teklif henüz almadık. Ayrıca Sedat Dursun ve Serdar Özkan da öyle. Hâlâ süre var. Gitmek isterlerse elbette dur diyemeyiz."