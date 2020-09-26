Haberler TFF 1.Lig Bursaspor – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. ’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Bursasporisarspor sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:54
Bursaspor – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. 'de heyecan devam ediyor. ile karşılaşacak. 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Bursaspor – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor – Giresunspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BURSASPOR – GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 19:00'da oynanacak olan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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