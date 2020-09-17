PFDK cezaları açıklandı! Hasan Kartal...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a, Fenerbahçe maçı sonrasındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca, Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber'e de Kayserispor maçında maske takma zorunluluğuna uymaması nedeniyle 4 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

"1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi AYTAÇ ALTAY'ın, 13.09.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü tercümanı GAETANO DANIELE SALIERNO'nun, 12.09.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın, 13.09.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BURHANETTİN ERDOĞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER'in, 13.09.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, 11.09.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi SİNAN DİREN'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi SULTAN ÇALIK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."