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05 Eylül 2020, Cumartesi
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TFF'den kulüplere müjde

TFF'den kulüplere müjde

TFF, pandemi nedeniyle maddi olarak zor durumdaki kulüplerin SGK ve Vergi Dairelerine ‘borcu yoktur’ belgesi yükümlülüğünü 1. dönemi için kaldırdı

, vergi borcu bulunan kulüplere müjdeli haberi verdi. Düne kadar vergi borcu bulunan kulüpler, kadrolarına kattıkları yeni transferlerine lisans çıkaramıyordu. Futbol Fe derasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin ekonomik olarak girdikleri darboğazın etkilerini göz önüne alarak, bu kuralı değiştirdi. Buna göre; 20202021 sezonu ilk tescil döneminde geçerli olmak üzere kulüplerin SGK ve Vergi Daireleri'ne 'vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğü' kalktı. Özetle; kulüpler borçlu olsalar dahi, transfer ettikleri yeni futbolculara lisans çıkarabilecek.
  1. 5.9.2020
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