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30 Ağustos 2020, Pazar
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Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları!

Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları!

dolayısıyla Türk Spor Camiasından birçok kulüp resmi kanallardan kutlama mesajları yayınladı. İşte kulüplerin o mesajları...

Spor camiasında federasyonlar ve kulüpler, 'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları paylaştılar.

İşte o mesajlar...

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 11:55
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