Süper Lig'den süper ihracat! 2.6 milyar... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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'den süper ihracat! 2.6 milyar...

Süper Lig'den süper ihracat! 2.6 milyar...

ekipleri son dönemde futbolcu ihracatıyla öne çıkarken, son 4 sezonda satışını gerçekleştirdiği 79 futbolcudan 306 milyon Euro (2.6 milyar TL) kazandı. Listeye Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu 'nin eklenmesi de an meselesi...

piyasasında sattığı futbolcular ile son yıllarda adını duyuran ekipleri, son dört sezonda kasasına 306 milyon Euro (2.6 milyar TL) koymayı başardı. Sabah Gazetesi muhabiri Taner Karaman'ın derlediği habere göre; 23 farklı ülkeden ekipler ligimizde mücadele eden 79 futbolcuya bedeli karşılığında talip olurken, son olarak Vedat Muriqi'in de bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro'ya Lazio'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreçte İtalya Serie A'ya 13, 'ya 7, ve Fransa Ligue 1'e 6'şar isim gönderdik. 'ya ise 5 futbolcu transfer oldu. 'den yurt dışına giden futbolculardan elde edilen gelirlere bakıldığında ise 79 ismin 11'i 10 milyon Euro barajını aşmayı başardı.

SATIŞTA REKORLAR ARDI ARDINA PATLADI
TRANSFER satışlarında son dönemde iyi işler yapan Süper Lig ekipleri, rekorlar da kırmayı başardı. Trabzonspor'un Lille'e 17.5 milyon Euro karşılığında sattığı Yusuf Yazıcı, Türkiye'de altyapı eğitimi alıp en pahalı satışı gerçekleşen isim oldu. Everton'a 22.5 milyon Euro'ya giden ise ülkeden yurt dışına satılan en yüksek bedelli Türk yıldız unvanını aldı. 'in 20 milyon Euro'ya İtalyan kulübü Lazio'ya gitmesi halinde Elvir Baljic (21 milyon Euro) sonrası en pahalı yabancı futbolcu olacak.

  1. 23.08.2020
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