Süper Lig'den süper ihracat! 2.6 milyar...
Süper Lig ekipleri son dönemde futbolcu ihracatıyla öne çıkarken, son 4 sezonda yurt dışına satışını gerçekleştirdiği 79 futbolcudan 306 milyon Euro (2.6 milyar TL) kazandı. Listeye Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'nin eklenmesi de an meselesi...
Transfer piyasasında yurt dışına sattığı futbolcular ile son yıllarda adını duyuran Süper Lig ekipleri, son dört sezonda kasasına 306 milyon Euro (2.6 milyar TL) koymayı başardı. Sabah Gazetesi muhabiri Taner Karaman'ın derlediği habere göre; 23 farklı ülkeden ekipler ligimizde mücadele eden 79 futbolcuya bedeli karşılığında talip olurken, son olarak Vedat Muriqi'in de bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro'ya Lazio'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreçte İtalya Serie A'ya 13, İspanya La Liga'ya 7, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1'e 6'şar isim gönderdik. Almanya Bundesliga'ya ise 5 futbolcu transfer oldu. Türkiye'den yurt dışına giden futbolculardan elde edilen gelirlere bakıldığında ise 79 ismin 11'i 10 milyon Euro barajını aşmayı başardı.
SATIŞTA REKORLAR ARDI ARDINA PATLADI
TRANSFER satışlarında son dönemde iyi işler yapan Süper Lig ekipleri, rekorlar da kırmayı başardı. Trabzonspor'un Lille'e 17.5 milyon Euro karşılığında sattığı Yusuf Yazıcı, Türkiye'de altyapı eğitimi alıp en pahalı satışı gerçekleşen isim oldu. Everton'a 22.5 milyon Euro'ya giden Cenk Tosun ise ülkeden yurt dışına satılan en yüksek bedelli Türk yıldız unvanını aldı. Vedat Muriqi'in 20 milyon Euro'ya İtalyan kulübü Lazio'ya gitmesi halinde Elvir Baljic (21 milyon Euro) sonrası en pahalı yabancı futbolcu olacak.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'den süper ihracat! 2.6 milyar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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