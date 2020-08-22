Beşiktaş'ta Domagoj Vida Bologna ve Parma'yı reddetti
Beşiktaş'ın yüksek maaşı nedeniyle satmaya çalıştığı Hırvat stoper Domagoj Vida, İtalya'dan gelen transfer tekliflerini reddetti. 31 yaşındaki stoper, Bologna ve Parma'nın tekliflerine olumsuz yanıt verdi.
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