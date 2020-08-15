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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’da hareketli saatler

Hatay’da hareketli saatler

Erzurumspor'da kamp çalışmalarını sürdüren 'in yeni ekibi Hatayspor'da , çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erzurumspor'da kamp çalışmalarını sürdüren 'in yeni ekibi Hatayspor'da , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Stoke'dan ayrılan 32 yaşındaki Senegalli golcü Diouf ve Paşa'yla vedalaşan Quaresma'yla ilgilenen Hatayspor'da Erdoğan, "Açıkçası tüm mevkilere transfer düşünüyoruz. Alternatif olarak ve takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular arıyoruz. Transfer çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Belirlediğimiz oyuncular var. Yönetim kurulumuz ve transfer komitemizin oyuncularla ve menajerleriyle görüşmeleri devam ediyor. Umarım transfer çalışmalarımız bir an önce sonuçlanır" ifadelerini kullandı.
  1. 15.8.2020
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