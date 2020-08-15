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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Shehu yolunda

Shehu Antalya yolunda

, 1. Lig ekibi ile sözleşmesi biten 'yla el sıkıştı. Timsah'tan ayrılan 27 yaşındaki Nijeryalı orta sahayla yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

, 1. Lig ekibi ile sözleşmesi biten 'yla el sıkıştı. Timsah'tan ayrılan 27 yaşındaki Nijeryalı orta sahayla yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Sağ bekte de görev alabilen tecrübeli orta saha, 2.5 sezon forma giydiği Bursaspor'da 60 maçta, 5 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 karşılaşmada ise 4 kez ağları havalandırdı.
  1. 15.8.2020
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