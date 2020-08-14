Poldi: En az 1 yıl buradayım - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Antalyaspor Poldi: En az 1 yıl buradayım

: En az 1 yıl buradayım

Poldi: En az 1 yıl buradayım

'nın yıldızı , 'de kendini huzurlu hissettiğini belirtti. 1 yıllık kontratı olduğunu hatırlatan , " futbola devam edebilir. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir" dedi.

'nın yıldızı , 'de kendini huzurlu hissettiğini belirtti. 1 yıllık kontratı olduğunu hatırlatan , " futbola devam edebilir. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir ve kalırım" dedi. Alman oyuncu, geçen sezon 9 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 14.8.2020
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