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14 Ağustos 2020, Cuma
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’de son turlar

Nuri Şahin’de son turlar

Teknik Direktörü Tamer Tuna, transferinde sona yakın olduklarını söyledi. Tuna, "Görüşmelerimiz olumlu. Her konuda anlaşınca bizim oyuncumuz olacak" dedi.

Teknik Direktörü Tamer Tuna, transferinde sona yakın olduklarını söyledi. Tuna, "Görüşmelerimiz olumlu. Her konuda anlaşınca bizim oyuncumuz olacak" dedi. Tecrübeli hoca, stoper ile orta saha takviyesi yapacaklarının müjdesini de verdi.
  1. 14.8.2020
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