Mehmet Sepil: Limit arttırımında son karar Nihat Özdemir ve Federasyon'un

Kulüpler Birliği toplantısı sonrasın başkan Mehmet Sepil, basına açıklamalarda bulundu.

Sepil'in konuşmasından önemli kesitler şu şekilde oldu;

"21 takımlı lig oynayacağız. 21 takımlı olmasının gelir kaybı yarattığı malum. Bu konuda federasyonumuzdan ve bakanımızdan yardım bekliyoruz.

"6 takımın, lisans şartnamesinin uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeler tartışıldı, konuşuldu. Bu konuyla ilgili kulüplerin farklı talepleri var. Bu talepleri, ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız."

"Rezerv ligin kulüpler için çok çok önemli olduğunu tartıştık. 21 kulübün ortak kararıyla, bunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini federasyondan yazıyla bir kez daha talep edeceğiz."

"Yabancı oyuncu konusunda çalışma grubunun hemen belirlenip, gelecek sezon için bir daha değişmeyecek şekilde zamanlı olarak kulüplere bildirilmesini talep edeceğiz."

"Yayıncı kuruluş ile görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin artık hızlı şekilde bitmesi önemli. Bütçeyi görmeden takımların transfer yapması çok zor, federasyondan bunu talep edeceğiz."

"Kasımpaşa borcu olmayan bir kulüp, oyuncu transfer etmiş ama o bedeli limite yansıtamamış. Kurallar borcu düşündüğü için, 2/3'ünü kullanamıyor. Teknik konular var, bu konuları tek tek imzaya açacağız."

"Her kararda, tüm kulüplerin ortak kararı olması gerekmiyor. Biz ona göre federasyona göndereceğiz. 20 kulüp birbiriyle rekabet ediyor, destekleyen kulüpler destekleyecek."

"Limit konusunda farklı kulüplerin farklı fikirleri var. Biz bu fikirleri imzaya açacağız ve ardından Nihat Özdemir'e göndereceğiz. Son karar federasyonun olacak.''