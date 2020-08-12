Mehmet Sepil: Limit arttırımında son karar Nihat Özdemir ve Federasyon'un
Son dakika haberi... Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Mehmet Sepil basına açıklamalarda bulundu. Sepil, "Limit konusunda farklı kulüplerin farklı fikirleri var. Biz bu fikirleri imzaya açacağız ve ardından Nihat Özdemir'e göndereceğiz. Son karar federasyonun olacak.'' dedi. İşte detaylar...
Kulüpler Birliği toplantısı sonrasın başkan Mehmet Sepil, basına açıklamalarda bulundu.
Sepil'in konuşmasından önemli kesitler şu şekilde oldu;
"21 takımlı lig oynayacağız. 21 takımlı olmasının gelir kaybı yarattığı malum. Bu konuda federasyonumuzdan ve bakanımızdan yardım bekliyoruz.
"6 takımın, lisans şartnamesinin uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeler tartışıldı, konuşuldu. Bu konuyla ilgili kulüplerin farklı talepleri var. Bu talepleri, ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız."
"Rezerv ligin kulüpler için çok çok önemli olduğunu tartıştık. 21 kulübün ortak kararıyla, bunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini federasyondan yazıyla bir kez daha talep edeceğiz."
"Yabancı oyuncu konusunda çalışma grubunun hemen belirlenip, gelecek sezon için bir daha değişmeyecek şekilde zamanlı olarak kulüplere bildirilmesini talep edeceğiz."
"Yayıncı kuruluş ile görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin artık hızlı şekilde bitmesi önemli. Bütçeyi görmeden takımların transfer yapması çok zor, federasyondan bunu talep edeceğiz."
"Kasımpaşa borcu olmayan bir kulüp, oyuncu transfer etmiş ama o bedeli limite yansıtamamış. Kurallar borcu düşündüğü için, 2/3'ünü kullanamıyor. Teknik konular var, bu konuları tek tek imzaya açacağız."
"Her kararda, tüm kulüplerin ortak kararı olması gerekmiyor. Biz ona göre federasyona göndereceğiz. 20 kulüp birbiriyle rekabet ediyor, destekleyen kulüpler destekleyecek."
"Limit konusunda farklı kulüplerin farklı fikirleri var. Biz bu fikirleri imzaya açacağız ve ardından Nihat Özdemir'e göndereceğiz. Son karar federasyonun olacak.''
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 18:13
- Lazio'dan sürpriz transfer! Muriqi derken Göktuğ Kaan Ünüvar...
- Mehmet Sepil: Limit arttırımında son karar Nihat Özdemir ve Federasyon'un
- Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan kötü haber! "Transferi imkansız"
- Filip Novak'tan Fenerbahçe açıklaması: Çok heyecanlıyım
- Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
- Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mehmet Sepil: Limit arttırımında son karar Nihat Özdemir ve Federasyon'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.